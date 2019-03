Scheten van passagier leiden tot noodlanding vliegtuig

Een vlucht van Dubai naar Amsterdam heeft een noodlanding moeten maken in Wenen na een scheetincident aan boord. Verschillende passagiers gingen met elkaar op de vuist omdat één van hen niet stopte met winden laten.



Enkele reizigers op een vlucht van Dubai naar Amsterdam met Transavia Airlines vorige maand zullen de trip niet snel vergeten. Het vliegtuig moest toen onverwachts aan grond gaan in Wenen omdat drie passagiers ruzie maakten over de flatulentie van een van hen. Je leest het goed, een van de betrokkenen wou volgens de anderen niet stoppen met scheten laten. Uiteindelijk werden de windvrije passagiers van het vliegtuig gezet.



Het incident startte toen twee reizigers merkten dat ze naast een man zaten die meerdere scheten liet, melden verschillende Nederlandse media. Toen de man in kwestie niet stopte, riepen ze de crew van het vliegtuig erbij, maar in plaats van de windmaker tot orde te roepen, kregen de klagers een opmerking van de piloot. De protjes bleef daarna komen, waardoor het tot een gevecht kwam.



De piloot besliste daarop om een noodlanding te maken in Wenen. Daar werden de twee klagers van het vliegtuig gezet, samen met twee vrouwen die op dezelfde rij zaten. Zij zijn niet te spreken over de beslissing en klagen Transavia Airlines aan omdat ze vermoeden dat ze enkel werden verwijderd omdat ze van dezelfde origine waren als de twee andere mannen. Ondertussen heeft ook de luchtvaartmaatschappij op het incident gereageerd. Zij stellen dat de veiligheid van de passagiers hun prioriteit is. Daarom staan ze volledig achter de beslissing van de aanwezige crew.

Reacties

09-03-2019 13:35:18 stora

Ze hadden toch een raampje open kunnen zetten.

09-03-2019 13:46:22 Mamsie

Je kan dat nou wel vervelend vinden, die scheten, maar in veel gevallen worden winden niet gelaten maar zijn ze met geen mogelijk tegen te houden.

Dat is voor de betrokkene nog vervelender dan voor de omgeving.

En of dat híer het geval was daar rept het artikel niet over.

09-03-2019 13:54:30 venzje

Quote:

een van de betrokkenen wou volgens de anderen niet stoppen met scheten laten. Ik vermoed dat het niet een kwestie van niet willen was, maar eerder van niet kunnen.



Quote:

ze vermoeden dat ze enkel werden verwijderd omdat ze van dezelfde origine waren als de twee andere mannen. Huh? Kennelijk waren de dames eigenlijk ook mannen?

Maar als ze met de matterij verder niets van doen hadden, is hun verwijdering inderdaad heel opmerkelijk.

09-03-2019 13:55:21 allone

@Mamsie : .. en ook niet of ze erg stonken. Of al dan niet geruisloos waren..

09-03-2019 16:12:28 Emmo

Die 't eerste vernèmt

Het 't achter in 't hemd

