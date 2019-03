Model met doorlopende wenkbrauwen neemt het op voor lotgenoten

Sophia Hadjipanteli heeft opvallend grote wenkbrauwen, maar dat heeft haar niet tegengehouden om haar passie uit te oefenen: model zijn. Ze wil een voorbeeld zijn voor andere mensen met unibrows.Het 22-jarige model werd geboren in Cyprus en woont nu in Amerika. De volle wenkbrauwen zijn een familietrek, zo vertelt ze aan Harper’s Bazaar. “Mijn vader en broer hebben ook volle wenkbrauwen, dus vroeger was ik er nooit bewust van”, klinkt het.Sophia beschouwt haar doorlopende wenkbrauwen als iets unieks en wil ze vooral niet wegwerken om er ‘normaal’ uit te zien. Integendeel, ze wil haar opmerkelijke wenkbrauwen net in de kijker zetten met haar #UnibrowMovement op Instagram. Daarmee wil ze duidelijk maken dat ‘anders’ niet per se lelijk is. “Het belangrijkste is dat we ‘anders zijn’ niet moeten zien als iets negatiefs. Het moet juist verenigen en elkaar inspireren. Ik doe net als anderen gewoon lekker mijn eigen ding. Ik probeer niemand met mij mee te krijgen, maar als ik het leuk vind, laat me dan”, vertelt ze aan Dazed Digital.Intussen heeft het model al 285.000 volgers op Instagram. Naast de vele positieve reacties krijgt ze geregeld haatreacties te horen. Maar daar zet ze zich boven. “Ik denk persoonlijk dat mijn gezicht er op deze manier beter uitziet. Anderen zijn het daar niet mee eens, maar dat is helemaal cool”, aldus Sophia.