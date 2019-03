Vrachtwagens van 50 meter lang rijden af en aan voor Nieuwe Sluis

Als je wil zien hoe diep ze moeten graven voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, moet je de komende maanden langs de weg van Vlissingen-Oost naar Terneuzen gaan staan. Daar komt dan twee keer per dag een megatransport voorbij van reusachtige stalen korven. Dat zijn constructies van wapeningsstaal van 45 meter lang, want zo diep worden de wanden voor de Nieuwe Sluis.De wagens die het wapeningsstaal vervoeren zijn uitzonderlijk lang voor Nederland, maar liefst 50 meter. Een normaal transport is niet langer dan 16,5 meter. En het gewicht dat de wagens vervoeren is 30.000 kilo, want zo zwaar weegt de korf.En om het enorme transport vlekkeloos te laten verlopen, moesten ook nog wat kunstgrepen aan vluchtheuveltjes bij rondes worden verricht, vertelt omgevingsmanager Nieuwe Sluis Harm Verbeek. "Die vluchtheuvels hebben we weggehaald en gelijk gemaakt met de weg anders kan die enorme vrachtwagen er niet langs." En de enorme vracht past net door de tolpoort van de Westerscheldetunnel.