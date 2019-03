Muis moet de komst van hockeyclub De Kraaien in Zaandijk tegenhouden

ZAANDIJK - Bewoners van Rooswijk in Zaandijk vechten al jaren tegen de komst van hockeyvereniging De Kraaien in hun achtertuin. De gemeente Zaanstad wil de club uit Wijdewormer verplaatsen naar een natuurgebied aan de Fontuinweg wat zo'n 6 miljoen euro gaat kosten. Zonde van het geld vinden de bewoners maar ook zonde van de natuur. Bovendien zitten ze niet te wachten op de geluids- en parkeeroverlast.



Tot nu toe hebben de bewoners met succes de komst van De Kraaien tegen kunnen houden. Onder andere door de Noordse woelmuizen in de strijd te gooien. Deze beschermde diersoort is in het gebied aangetroffen.



Jurgen Dolstra van de Werkgroep Natuurgebied Fontuin heeft de muis gezien en gefotografeerd. "Maar desondanks concludeerde de rechter vorige week dat het geen reden is om de komst van een hockeyclub tegen te gaan", zegt hij. De Werkgroep gaat waarschijnlijk tegen deze uitspraak in hoger beroep.



Volgens Jonathan van der Sluis van de Werkgroep zijn zowel de Nederlandse als de Europese regels zo streng dat je zwaarwegende argumenten moet hebben om de biotoop van de Woelmuis te verstoren. "Dan gaat het bijvoorbeeld om economische redenen", vertelt hij. De komst van hockeyvelden vallen daar volgens hem niet onder.



Mocht het met de Noordse Woelmuis niet lukken om de hockeyclub tegen te houden, dan gaat de Werkgroep het bestemmingsplan aanvechten.

Reacties

06-03-2019 18:00:31 stora

Stamgast



En waarom moet de hockeyclub weg waar het nu zit?

Het is wel 6 miljoen belastinggeld en het is ook zonde van dat natuurgebied. We bouwen alles al vol in Nederland.

06-03-2019 19:39:39 allone

Oudgediende



@stora : Reden verhuizing. Het huidige sportterrein van de Kraaien in Wormer is met twee velden te klein geworden en de hockeyclub kan daar niet uitbreiden.

06-03-2019 20:32:31 stora

Stamgast



Ook omdat het aan een natuurgebied grenst en dat drijft de prijs van een woning op.

Waarschijnlijk zijn ze verzekerd door de makelaar dat de bestemming bij hun huis een natuurgebied is. Wie zou daar niet willen wonen.

En dan bepaalt de gemeente ineens dat de spelregels worden veranderd.

Een hockeyclub brengt geluid en herrie met zich mee.

Logisch.Als je in de buurt van bv Schiphol een huis komt en dan gaat klagen dat er vliegtuigen overvliegen dan heb je in mijn ogen geen poot omm op te staan.

Maar in dit geval hebben die huizenbezitters echt wel een punt.

Wij hebben ooit in de buurt van een basischool gewoond. Dat geeft een hoop geluid. maar dat stoorde niet want we wisten dat er een basisschool in de buurt was.

