Hotelkluisjes makkelijker te kraken dan je denkt

Op reis gaan kan enorm deugd doen, maar je wil uiteraard dat je waardevolle spullen veilig bewaard worden. Pas dan toch maar op met hotelkluisjes…



Geld, juwelen, paspoorten… Op vakantie heb je altijd bepaalde zaken bij die je het liefst niet verliest, of erger nog: die gestolen worden. Sommige hotels hebben ingebouwde kluisjes waarin je alvast enkele waardevolle kleinigheden kan opbergen.



De Amerikaanse reisblogger Brad Reid ontdekte echter dat niet alle hotelkluisjes even goed beveiligd zijn tegen diefstal. Hij vergat de code van zijn kluisje en vroeg aan de hotelbediende hoe hij alsnog aan zijn spullen geraakte. Die vertelde hem dat hij gewoon de standaardcode ‘000000’ kon ingeven, en vervolgens een nieuwe persoonlijke code kon aanmaken.



Niet bepaald veilig, want op die manier kan iedereen de standaardcode ingeven, of dat nu ‘000000’, ‘111111’, ‘123456’ of een andere voorspelbare variant is. Check dus altijd goed je hotelkluisje vooraleer je je ‘top secret’-materiaal erin laat.

Reacties

07-03-2019 09:38:02 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.715

OTindex: 5.268

S maar je documenten heb je toch gewoon in je tas (ook bij uitstapjes vanuit je hotel) en hoeveel juwelen neem je nu helemaal mee op vakantie...



of denk ik nu te makkelijk?





07-03-2019 10:37:51 stora

Stamgast



WMRindex: 14.413

OTindex: 1.690



Die kunnen ook geclaimd worden bij de verzekering natuurlijk @MIADIA , ik denk dat veel mensen dure zaken meenemen op vakantie.Die kunnen ook geclaimd worden bij de verzekering natuurlijk

07-03-2019 12:04:11 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.081

OTindex: 2.926



voor mn werk had ik regelmatig een laptop mee en zette ik gevoelige info op RWCD (voor de niet zo erg oudjes onder ons, vroeger had je als externe opslag CD's waar je info op kon branden. Sommige konden meermaals gebrand (re-writable). Bij de meesten moest je de cd afsluiten met een apart bestand om de info op te kunnen halen, dit was voor de USB en na het/de(?) diskette tijdperk).

Die info deed ik ook altijd in de kluis.



Laatste edit 07-03-2019 12:09 @MIADIA : toch neem ik mn mobiel en zo mee op vakantie, maar niet naar het zwembad oid.voor mn werk had ik regelmatig een laptop mee en zette ik gevoelige info op RWCD (voor de niet zo erg oudjes onder ons, vroeger had je als externe opslag CD's waar je info op kon branden. Sommige konden meermaals gebrand (re-writable). Bij de meesten moest je de cd afsluiten met een apart bestand om de info op te kunnen halen, dit was voor de USB en na het/de(?) diskette tijdperk).Die info deed ik ook altijd in de kluis.

