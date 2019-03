Rie uit Limmen viert haar 110e verjaardag

LIMMEN - Rie Duijkersloot uit Limmen vierde dit weekend haar 110e verjaardag. Ze is daarmee één van de oudste vrouwen in Nederland. De Limmense woonde en werkte haar hele leven in het dorp. Om haar bijzondere ouderdom te vieren werd er samen met haar neven en nichten én de burgemeester taart gegeten en voor haar gezongen.



Enigszins beduusd wordt Rie Duijkersloot met haar rolstoel de versierde kantine van verzorgingshuis De Cameren in Limmen binnengereden. De 110-jarige is nog helemaal bij de pinken. Wel laat haar gehoor het flink afweten, zodat communicatie vaak met pen en papier moet.



'Tante Rie' wordt op handen gedragen door haar neven en nichten. Zelf stichtte ze nooit een gezin. "Maar ze heeft eigenlijk altijd bij ons gezin gehoord", vertelt haar nicht Tinie Hanck-Valkering. "De tantes woonden 100 meter van ons huis. Wij waren met tien kinderen thuis en ze paste vaak op."



Rie trouwde nooit, maar woonde haar hele leven samen met haar zus Nel in het dorp. "Ze zorgde voor Nel die het psychisch niet altijd makkelijk had." En menig Limmenaar moet hebben leren handwerken van Rie: ze runde namelijk een naaischool. "Die zat achter bij ons op het erf", legt nicht Tinie uit.



Niemand in de familie werd eerder zó oud, maar helemaal vreemd vindt haar neef Jan Bruin het niet. "De rest van de zussen en broers Duijkersloot hebben allemaal een respectabele leeftijd gehaald. De meesten dik in de 90. Het zit in de genen", lacht neef Jan.



Voor haar verjaardag zijn zo'n 50 familieleden op bezoek. "Vooraf was niet zeker hoe lang tante het vol zou houden, want vorig jaar wilde ze al snel naar bed", herinnert haar nicht. "Ze kan niet tegen te veel prikkels, maar zo te zien geniet ze."



Rie is best verrast door alle aandacht. "Ik had dit niet gedacht, zoveel. Ik vind het wel gezellig", glimlacht de jarige.

