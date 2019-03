Romeinen begroeven kind als vampier

In de Italiaanse plaats Lugnano is het graf van een kind van 10 opgegraven.Het skelet ligt op zijn zij en de mond staat wijd open, doordat er een steen tussen de kaken is geduwd.Dit lugubere ritueel, dat een ‘vampierbegrafenis’ wordt genoemd, werd uitgevoerd om te voorkomen dat boze krachten uit het graf zouden opstaan om achter de levenden aan te gaan.In dit geval denken de archeologen dat de boze krachten een malaria-epidemie waren, waardoor Italië rond 470 n.Chr. werd geteisterd.Er zijn meer vampierbegrafenissen bekend in ItaliëZo werd een oudere vrouw, de ‘Vampier van Venetië’, in de 16e eeuw met een steen in haar mond begraven.En ook landen als Engeland en Polen kenden dergelijke begrafenissen.Sinds 1987 doen archeologen uit Italië en de VS al opgravingen op La Necropoli dei Bambini (de kinderbegraafplaats) in Lugnano.Het 10-jarige kind is tot dusver het oudste dat is gevonden, maar niet het enige dat onder bizarre omstandigheden is begraven.Zo is er een graf gevonden van een driejarig meisje van wie de handen en voeten met stenen verzwaard zijn, zodat ze niet kon herrijzen.Ook zijn er kinderen begraven met ravenklauwen, padden en bronzen ketels gevuld met geofferde poppen.De vondsten getuigen ervan dat bijgeloof en hekserij nog steeds veel voorkwamen in de laat-Romeinse tijd, toen het christendom de dominante godsdienst werd.