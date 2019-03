Vroege vogels: nooit kwamen de lepelaars zo snel terug naar Haarlem

HAARLEM - Lepelaars op weg naar de Wadden nemen al een jaar of vijf een afslagje te vroeg. Ze nestelen in de bomen op de overlanden in De Liede, het gebied achter het Texaco-tankstaion naast de A200 tussen Halfweg en Haarlem. Vogelaars zijn dit jaar in extase: de lepelaars kwamen nog nooit zo vroeg in het jaar terug op hun nesten.Een aantal weken, of misschien wel een maandje te vroeg, zijn ze er al, zo meldt de Vogelbescherming. De lepelaars broeden hun eieren normaal op de grond uit. Maar sinds de populatie lepelaars op de Waddeneilanden groeit en groeit en de broedruimte beperkt is, zoeken ze ander plekken in het land. En dus maken ze in Haarlem gebruik van nesten te midden van een kolonie blauwe reigers.Mannetjes hebben haast om nesten te claimen, legt de Vogelbescherming uit. Vergelijk het met een handdoek neerleggen op een ligstoel bij een zwembad: wie het eerst komt, heeft het mooiste nest.Volgens een woordvoerder van de Vogelbescherming voelen de zeldzame vogels zich thuis in Haarlem omdat de bomen bij het water veilig zijn voor aanvallen van roofdieren.Hij vertelt ook dat de vogels vanwege het gunstige weer in heel Europa zo ontzettend vroeg al zijn komen nestelen. Dit betekent overigens niet dat de teruggekomen vogels daarmee ook zeker weten dat het over en uit is met winterse vorst. "Ze hebben daar geen zesde zintuig of zo voor. Het komt voor dat ook vogels verrast worden door bar weer aan het einde van de winter."