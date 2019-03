Eduard (34) vindt het vroegste eerste kievitsei ooit: Eeuwige roem

Het eerste kievitsei is gevonden in een weiland in de Fryske Marren, vlakbij Leeuwarden. Eduard van der Hoek uit Grou mag zichzelf de gelukkige vinder noemen. De vondst kondigt de start van het weidevogelseizoen en de lente aan. Nog nooit werd het eerste ei zo vroeg in het jaar gevonden."Vanmorgen was het nog erg mistig, maar toen het eenmaal opentrok zijn we gaan zoeken", vertelt Eduard aan Editie NL. "Op een gegeven moment zagen we veel weidevogels bij elkaar zitten. Daar zijn we gaan zoeken."Het duurde niet lang voordat Eduard zijn oog viel op iets dat verdacht veel op een kievitsei leek. "Je gelooft het eerst niet, vooral omdat het pas februari is. Maar het is dus echt zo. Het is ongelooflijk."Vlak voor de middag meldde hij de vondst bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door de Bond Friese Vogelwachten en zojuist is vastgesteld dat het een vers ei is."Ja, dit voelt geweldig. Ik ben de eerste in Nederland en de eerste die een ei in februari vind. Ik heb eeuwige roem te pakken en alles wat m'n hartje begeerd."Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2019 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeger dan ooit en veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd.Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen landbouwwerkzaamheden.