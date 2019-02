Faal: gloednieuwe schepen Rijkswaterstaat moeten voor 1,4 miljoen verbouwd

Het aanpassen van drie gloednieuwe schepen kost Rijkswaterstaat 1,4 miljoen. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in De Telegraaf. Zonder de aanpassingen kunnen de schepen niet varen.



Door een fout in het ontwerp liggen de nieuwe schepen te diep in het water. Hierdoor is varen in de Waddenzee en in ondiepe wateren van het IJsselmeer niet mogelijk. Ook zou een kraan het zicht van de kapitein deels ontnemen.



De schepen zouden eind vorig jaar al vijf oudere modellen vervangen, maar het gaat nog zeker een half jaar duren voordat ze klaar zijn om te varen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen houdt de optie om de schepen niet te accepteren open.

Reacties

27-02-2019 13:20:13 Emmo

Het is maar te hopen dat de werf (bouwer/ontwerper) hiervoor een claim aan de broek krijgen.

Van te voren uitrekenen wat de diepgang zal worden en wat het uitzicht wordt vanaf de brug (zijn voorschriften voor) horen bij de elementaire zaken.

27-02-2019 13:49:44 botte bijl

testen ze die dingen niet voordat ze worden afgeleverd

27-02-2019 14:31:04 botte bijl

@Emmo :

en evengoed bij de klant terechtgekomen en evengoed bij de klant terechtgekomen

