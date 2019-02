Vrouw belt politie nadat cokedealer haar bedriegt

Bijna iedereen kent het gevoel wel. Je wil een product kopen en blijkt achteraf een kat in de zak mee te hebben gekregen. Als je net 200 euro hebt neergeteld, voel je je toch wel opgelicht. Logisch dat je dan de politie belt. Al is dat niet altijd even slim.



Agenten uit de Ierse stad Craigavon kregen onlangs een bijzonder telefoontje. Een vrouw belde om te melden dat ze opgelicht was door haar cokedealer. Ze had 230 euro betaald en kreeg daarvoor in de plaats bruine suiker. Pas na de deal realiseerde ze zich dat ze was afgezet. De Ierse politie plaatste een relaas van de feiten op hun Facebook-pagina. "We zeggen het vaker en we zeggen het nu weer: drugsdealers geven om niks anders dan hun eigen zakken vullen", schreef de politie bij de Facebook-bericht. "Dat drugsdealers oplichters zijn, kan geen verrassing zijn!" Het Facebook-bericht kan natuurlijk op heel wat hilarische reacties rekenen. Zo laat iemand weten dat geen enkele high zo fijn is als high worden van suiker. "Waar gaat het heen met de wereld als we niet eens meer de vriendelijke buurtdealer kunnen vertrouwen?", reageert een andere sarcastisch. De bellende vrouw is overigens niet aan haar lot overgelaten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er met de vrouw is gesproken en dat ze haar advies en hulp hebben aangeboden.

Reacties

wat voor advies heeft ze gekregen? waar de beste drugsdealers zijn? jammer dat ze haar geen chocola gaven.wat voor advies heeft ze gekregen? waar de beste drugsdealers zijn?

toen stond ze meteen op de lijst van mensen die cocaine gebruiken, tenminste als ze het weten te bemachtigen. weet niet of dat strafbaar is aldaar

