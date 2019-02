Twitteraar onthult bizar weetje over Petit-beurre... en wordt massaal gedeeld

Digitaal Vlaanderen was afgelopen weekend in de ban van de Petit-Beurre. Een tweet over het verhaal achter de vorm van het koekje werd massaal gedeeld

26-02-2019 15:14:32 stora

Maar dan zit je een koekje te eten en dan bedenk je er zitten 52 randjes op. En dan sop je je koekje in de thee en dan is er zo een half jaar weg. Een koekje met een verhaalMaar dan zit je een koekje te eten en dan bedenk je er zitten 52 randjes op. En dan sop je je koekje in de thee en dan is er zo een half jaar weg.

26-02-2019 15:26:30 MIADIA

daar heb ik wat aan @stora : als er nou een wetenschappelijk artikel komt over het omslagpunt wanneer je koekje bij het soppen te slap wordt en dus in de thee beland afhankelijk van de grootte van het stukje koek dat je er in steekt en de temperatuur van de thee op dat moment...daar heb ik wat aan

26-02-2019 15:56:16 Mamsie

Ik mis de maanden.....

26-02-2019 16:12:00 GMVersluis

Echter, er bestaat geen bewijs dat Louis Lefèvre-Utile dit daadwerkelijk zo heeft bedoeld.



dus....



