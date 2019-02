Man doet wat vijf mensen voor hem niet lukt: tilt auto op om vastzittende jongen te bevrijden na botsing

Een fietser is vrijdagavond bij een aanrijding onder een auto terecht gekomen op de kruising Fatimastraat met Schrepelstraat in Breda. Een man, volgens omstanders ‘een beer van een vent’ heeft in zijn eentje, nadat vijf mensen het tegelijk probeerden, de auto opgetild om de jongen eronderuit te laten kruipen.Omstanders laten weten dat de jongen een tijd vastzat onder de auto, na de botsing. Vijf omstanders hebben toen geprobeerd om de auto op te tillen, zodat de jongen bevrijd kon worden. Dit lukte hen niet, tot er een man aankwam die in zijn eentje de auto een stuk wist op te tillen. Daardoor kon de jongen eronder uit kruipen.Inmiddels was een ambulance aangekomen, waarin de jongen werd nagekeken. Hij bleek niet ernstig gewond, maar kwam hinkend uit de ambulance. Ook was zijn broek gescheurd door de valpartij. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis worden gebracht.De bestuurster werd gehoord door de politie. Het kruispunt was gedeeltelijk afgezet.