Betonwagen in Eindhoven uren vast in eigen verloren lading

In Eindhoven is vrijdag aan het begin van de middag een betonvrachtwagen in zijn eigen lading vast komen te staan. De molen was afgebroken. Het opruimen heeft uren geduurd.De chauffeur stond stil voor het stoplicht toen hij lawaai hoorde en in zijn spiegel de lading beton zag vrijkomen. Een toevallig passerende ambulance sloot de weg af voor het verkeer, toen bleek dat de wagen niet meer kon wegkomen uit de enorme plas beton die over het wegdek was gestroomd.Zo'n 11 kuub of 25.000 kilo beton zou zijn weggelopen, schrijft Omroep Brabant. Een graafmachine van het bedrijf A. Jansen in Son, de eigenaar van de betonwagen, werd ingezet om het beton weg te krijgen. Dat is rond 14.30 uur gelukt.Het ongeluk gebeurde op de Geldropseweg, een belangrijke uitvalsroute aan de zuidoostkant van Eindhoven. Het verkeer had veel last van de stremming, maar tijdens de avondspits is de weg weer helemaal toegankelijk.