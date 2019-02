Nike in de min op beurs door gescheurde schoen basketballer

Nike is onder vuur komen te liggen nadat een basketballer geblesseerd was geraakt door een gescheurde zool van zijn linker Nike-schoen.De 18-jarige Zion Williamson van Duke Blue Devils gleed tijdens een collegewedstrijd tegen North Carolina al in de eerste minuut onderuit en liep daarbij een knieblessure op.Onder anderen LeBron James en voormalig president Barack Obama betuigden hun steun voor Williamson, die in de Verenigde Staten als een groot talent te boek staat.De gescheurde schoen van Williamson zorgde er ook voor dat het aandeel van Nike met meer dan een procent daalde op de beurs.Nike heeft inmiddels ook gereageerd. Ze onderzoeken hoe de schoen kon scheuren, maar benadrukken dat het gaat om een eenmalig incident.