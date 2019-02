Multipla in Max Verstappen-uitvoering: Dit is weer eens iets anders

Voor wie zich altijd al eens Formule 1-coureur heeft willen wanen, staat er nu een buitenkansje op Marktplaats. Een gepimpte Fiat Multipla in 'Max Verstappen-uitvoering'.De Multipla, ook wel de lelijkste auto aller tijden genoemd, komt uit 1999 en heeft ruim 225.000 kilometer op de teller staan. Eigenaar Peter van Dijk uit het Limburgse Nuth hoopt er 1400 euro voor te krijgen.'Dit is weer eens iets anders'"We hebben er in 2017 een rally mee gereden van Amsterdam naar Boedapest en de wagen daarna nog verhuurd. De auto bleek vooral populair onder middelbare scholieren voor hun examengala. Iedereen komt dan in een dikke Ferrari, dit is weer eens iets anders", zegt Van Dijk. Nu is de tijd van afscheid gekomen."We hebben al best veel reacties gekregen, maar er staat nog geen bezichtiging gepland", zegt Van Dijk. Hoe serieus de reacties zijn, durft hij niet te zeggen. "Dat weet je natuurlijk nooit met Marktplaats."De Multipla heeft een maximumsnelheid van 175 kilometer per uur, zegt Van Dijk. Zijn advertentie is hier te vinden.