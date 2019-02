Politie vindt slapende inbreker in matrassenwinkel

Een Duitse inbreker heeft het de politie behoorlijk gemakkelijk gemaakt. De inbreker was zo vermoeid van het inbreken dat hij besloot te profiteren van zijn omgeving - een matrassenwinkel- en even ging dutten, zegt de Duitse politie woensdag.



De 29-jarige verdachte wordt beschuldigd van inbraak in een matrassenwinkel in Bielefeld, in het westen van Duitsland. Een voorbijganger waarschuwde de politie nadat hij het brekende glas van het raam van de inbraak had gehoord. De politie trof de man slapend aan. Toen ze hem probeerden wakker te maken, reageerde de man agressief. Ze veronderstellen dat hij onder invloed van alcohol en/of drugs was.

Reacties

21-02-2019 15:38:58 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.547

OTindex: 16.955

Quote:

Ze veronderstellen dat hij onder invloed van alcohol en/of drugs was. Vrij redelijke veronderstelling lijkt me. Vrij redelijke veronderstelling lijkt me.

21-02-2019 15:41:27 stora

Stamgast



WMRindex: 14.241

OTindex: 1.673

Echt zo'n man die als hij een bed ziet dan slaapt hij.

21-02-2019 16:11:57 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 347

OTindex: 8.592

Kon die mooi verder tukken in de cel.





