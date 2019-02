Vechten met lichtzwaarden officiële sport in Frankrijk, volgt Nederland?

Echte Star Wars-fans kunnen in hun handjes knijpen: het vechten met een lichtzwaard, een lichtgevend fictief wapen in de vorm van een buis, wordt in Frankrijk nu erkend als een officiële sport. Volgens de Franse Schermfederatie kan er nu een officiële nationale kampioen worden uitgeroepen tijdens toernooien.In het land krijgen schermclubs nu ook lichtzwaarden en speciale instructeurs, zodat leden de keuze kunnen maken of ze willen schermen met 'normale' wapens, of met lightsabers.Ook in Nederland is deze vorm van zwaardvechten populair, vooral op conventies, maar een officieel erkende sport zal het de komende tijd nog niet worden. Er worden momenteel geen gesprekken gevoerd hierover, laat een woordvoerder van NOC*NSF weten. Wel zijn er in het verleden gesprekken gevoerd over een eventueel lidmaatschap bij het NOC*NSF, maar dat is er nooit gekomen.Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd, zegt Jan Blokland, de eigenaar van de zwaardvechtschool Force Academy. Hij geeft lichtzwaardlessen en -workshops op conventies en aan kinderen. "Ik weet niet wat dat toch is met lightsabers, maar als je er een vast hebt voel je je gewoon machtig. Dan zwier je dat ding op en neer en zie je al die lichten, echt supertof."Blokland vindt het gek dat het vechten met de lichtzwaarden nog geen officieel erkende sport is in Nederland. "Zoals het in Frankrijk is, moet het hier ook zijn. Het is geen sport die afgeleid is van een andere sport. Ja, er zitten invloeden in van schermen, maar het is een geëvolueerde manier van zwaardvechten. Daarom zou het een perfecte officiële sport zijn."De 33-jarige Blokland kreeg zijn fascinatie voor de zwaarden door de Star Wars-films al als klein kind. "Ik wilde verder, wilde op les. Ik ging op zoek, maar er was geen vereniging of sportschool die hier les in gaf. Ik kon twee dingen doen: het opgeven, of zelf les gaan geven." Blokland koos voor optie 2 en begon zijn eigen zwaardvechtschool: Force Academy, de eerste lichtzwaardacademie van Nederland.Eerst gaf hij alleen kinderen les, maar dat was toch niet zijn passie. "Volwassenen hebben een eigen visie en kunnen dynamischer vechten." Dus besloot hij ook lessen en workshops te gaan geven op conventies als Comic Con.In de lessen leer je basisbewegingen: hoe moet je het zwaard vasthouden, hoe doe je je eerste aanval en hoe doe je je eerste verdedigingen. Daarbij leer je 6 à 12 basisbewegingen, licht Blokland toe. "Heb je dit onder de knie, dan ga je verder en kun je bewegingen verbeteren."Tijdens wedstrijden in Frankrijk worden die basisbewegingen gebruikt. Deelnemers 'strijden' in een cirkel in rondes van drie minuten en krijgen punten afhankelijk van waar het lichtzwaard iemand raakt op het lichaam. Vijf punten voor het hoofd, drie voor de armen en benen en een voor de hand. De eerste die 15 punten haalt, wint.In Frankrijk zijn er momenteel 92 sportclubs die les geven in lichtzwaardvechten, ook wel Jedi Academies genoemd. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Italië is het zwaardvechten populair. In Nederland is er dus één club. "Op de conventies merk ik hoeveel vraag er naar deze lessen is", zegt Blokland. "Het is ontzettend populair. Als je maar een beetje een fanboy bent van deze subcultuur, is dit hartstikke leuk. Die fanboys zullen ook niet snel op voetbal gaan, die willen juist een sport die aansluit op hun interesses."Wie mee wil doen, moet wel eerst flink in de buidel tasten. Een uitrusting met handschoenen, borst-, schouder- en kinbescherming en een lichtzwaard kost rond de 350 euro.