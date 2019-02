Amerikaan springt in bevroren meer om hond te redden

Een held wil hij niet genoemd worden, maar hij is het natuurlijk wel. De Amerikaan Don Chatten sprong een ijskoud meertje in om een verdrinkende hond te redden.Chatten was aan het wandelen in het park, toen hij hoorde dat er een hond kwijt was. Het waren uiteindelijk zijn eigen honden die het dier opspoorden. Ze bleven maar naar het meer staren, meldt de lokale zender WKBW.Daar zag Don Chatten ineens de zwarte hond zwemmen en hij hoorde hem zacht huilen. Omdat de eigenaar op een hele andere plek aan het zoeken was, besloot hij zelf maar in het meer te springen."Ik dacht eerst: oké, wat moet ik doen? Ik was lichtjes in paniek", vertelt hij. "Maar het was een keuze tussen de hond laten sterven of een beetje nat worden."Het meer was bevroren, maar er lag slechts een klein laagje ijs. Daar zakte Chatten dus snel doorheen. Dat hield hem niet tegen, hij waadde er doorheen en nam de hond mee naar de kant.De eigenaar bracht de hond snel naar de dierenarts, terwijl Chatten in zijn auto probeerde op te warmen. De hond heeft een nachtje doorgebracht bij de dierenarts, maar is inmiddels weer thuis en in goede gezondheid.Op internet stromen de lovende reacties binnen voor Chatten. "Dat is niet iets waar ik naar op zoek was", zegt hij. "Ik zou het zo weer doen, als het morgen gebeurde. Ik ben een hondenliefhebber en ik wil niet zien dat een hond gewond raakt."