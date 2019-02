Wegpiraat Utrecht probeert met lege brandstoftank aan politie te ontsnappen

UTRECHT - Een automobilist in Utrecht heeft zich afgelopen weekend flink in de nesten gewerkt. De man reed met een ongeldig verklaard rijbewijs naar een benzinestation aan het 24 Oktoberplein en negeerde een rood verkeerslicht. Toen hij daar een tankende politieagent zag staan, raakte hij in paniek.



De man gaf een dot gas en ging er op hoge snelheid vandoor. De politieagent rook lont en zette de achtervolging in. Omdat de automobilist nog altijd niet had getankt eindigde de vluchtpoging in Lage Weide, toen zijn auto zonder brandstof stil kwam te staan.



De bestuurder is aangehouden, schrijft de wijkagent van Oog in Al op Instagram. De man reed niet alleen zonder geldig rijbewijs, maar heeft tijdens zijn vlucht ook 97 kilometer per uur te hard gereden en twee rode verkeerslichten, een stopteken en een doorgetrokken streep genegeerd. Zijn auto is in beslag genomen.



