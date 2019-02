Kind van 11 gearresteerd en opgesloten in gevangenis omdat hij Amerikaanse vlag en volkslied racistisch vindt

Een elfjarige scholier is in Florida gearresteerd omdat hij niet wilde staan voor het opzeggen van de Eed van Trouw. Hij noemde de Amerikaanse vlag racistisch, het volkslied vond hij kwetsend voor zwarten.



De zesdeklasser werd opgesloten in een jeugdgevangenis. Toen een vervangende leerkracht hem vroeg te gaan staan voor de eed, weigerde hij dat.



Hij zei dat de vlag racistisch en het volkslied kwetsend was voor zwarten. De leerkracht vroeg hem waarom hij dan niet terug ging waar hij vandaan kwam als hij het in Amerika zo erg vond.



“Ze hebben me hier naartoe gebracht,” reageerde de jongen.



De schoolpolitie zegt dat het kind is gearresteerd omdat hij opdrachten niet uitvoerde, schoolleiders racistisch noemde en lastig was.



Een woordvoerster van het schooldistrict zei dat studenten niet verplicht zijn om deel te nemen aan de Eed van Trouw, maar dat de vervangende leraar dit niet wist. Zij zei dat de leerkracht niet langer op de scholen in het district mag werken, en dat het district de zaak nog steeds onderzoekt.

Reacties

Nou vind ik maar weinig racistisch aan de vlag of een eed van trouw. Anderzijds vind ik dat je wel vrij moet zijn om die uit te spreken. In de bak worden gesmeten om zoiets niet af te leggen lijkt mij niet in overeenstemming met de vrijheid waar de Unaaitutsteeds zegt voor te staan.

En nóg raarder om een kind op te sluiten.

Het kind is helemaal 11 jaar!



Maar het is dus een emigrantenkind en daar mag je kennelijk zo mee omgaan in Amerika. Wat idioot! Een kind verplichten om die rare regels op te volgen.En nóg raarder om een kind op te sluiten.Het kind is helemaalMaar het is dus een emigrantenkind en daar mag je kennelijk zo mee omgaan in Amerika.

Dat joch meteen deporteren naar het land waar hij vandaan kwam ... Canada

