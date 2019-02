Furries houden een optocht door binnenstad van Haarlem

Veel Haarlemmers zullen verbaasd hebben staan kijken naar de groep levensgrote knuffels die zondagmiddag door de binnenstad heen paradeerden. Dertien furries deden in vol ornaat mee aan de Haarlemse Furwalk.Furries zijn mensen die zich graag verkleden als dieren of pluche wezens. Het evenement werd georganiseerd door Jimmy Severins die zelf verkleed als 'Amon' een roodharige kat met paarse wenkbrauwen meeliep."Het was een topdag. We hebben veel leuke en geïnteresseerde mensen ontmoet", vertel Jimmy aan NH Nieuws. "In sommige pakken zit maanden en soms zelfs meer dan een jaar werk. Daar wil je natuurlijk ook wel eens mee over straat paraderen."Naast de furries in pak waren er ook een grote groep spotters mee. Jimmy: "Het is niet makkelijk om iets te zien als je in 'suit' bent. Daarom zijn er spotters die opletten dat je niet zomaar tegen een lantaarnpaal aanloopt"Slechts een heel klein gedeelte van mensen die zichzelf furries noemen raakt seksueel opgewonden van dierenpakken. Toch wordt dit aspect vaak uitvergroot. Jimmy organiseert de Furwalk omdat hij het leuk vind om zijn passie voor de lifestyle te delen. De optocht noemt hij vooral gratis entertainment. De meeste reacties zijn volgens hem dan ook erg positief.De Furwalk Haarlem werd in 2016 voor het eerst georganiseerd.