Volgens mij hadden Herman Brood en Jules Deelder daar al een leuk liedje over.Oh kut, oh snee, oh pruim, oh spleetOh gleuf, oh naad, oh kier, oh reetOh gat, oh dot, oh doos, oh meukOh muts, oh klier, oh bef, oh prutOh peer, oh vijg, oh dop, oh deurOh lek, oh put, oh kloof, oh scheurOh rits, oh snits, oh lik, oh stukOh pot, oh punt, oh kruis, oh muntrefr.Oh poort, oh zucht, oh tuin, oh lustOh moes, oh vlaai, oh muis, oh trut,Oh vlucht, oh krocht, oh brug, oh kolkOh veeg, oh dirk, oh kees, oh holOh grot, oh schacht, oh bron, oh dalOh hok, oh wak, oh wel, oh kwalOh soes, oh tas, oh voos, oh kwastOh zweer, oh puist, oh moot, oh schramrefr.Oh flens, oh roos, oh poes, oh jetOh sluis, oh pomp, oh lurk, oh ketsOh schelp, oh schee, oh poel, oh zeeOh zacht, oh zout, oh zoet, oh weeOh hals, oh fles, oh vaas, oh katOh mond, oh wond, oh jaap, oh kwelOh vat, oh val, oh toef, oh zalfOh vloek, oh troost, oh kuil, oh grafOh klem, oh kluif, oh spons, oh kruikOh klit, oh snor, oh plons, oh fuikOh dons, oh kluit, oh lonk, oh tuitOh in, oh uit, oh in, oh uitOh kut, oh snee, oh pruim, oh spleetOh gleuf, oh naad, oh kier, oh reetOh gat, oh dot, oh doos, oh meukOh muts, oh klier, oh bef, oh plukOh klem, oh kluif, oh spons, oh kruik (Oh peer, oh vijg, oh dop, oh deur)Oh klit, oh snor, oh plons, oh fuik (Oh lek, oh put, oh kloof, oh scheur)Oh dons, oh kluit, oh lonk, oh tuit (Oh rits, oh snits, oh lik, oh stuk)Oh in, oh uit, oh in, oh uit (Oh pot, oh punt, oh kruis, oh munt)Oh kut, oh snee, oh pruim, oh spleet (Oh poort, oh zucht, oh tuin, oh lust)Oh gleuf, oh naad, oh kier, oh reet (Oh moes, oh vlaai, oh muis, oh trut)Oh gat, oh dot, oh doos, oh meuk (Oh vlucht, oh krocht, oh brug, oh kolk)Oh muts, oh klier, oh bef, oh prut (Oh veeg, oh dirk, oh kees, oh hol)Klem, oh kluif, oh spons, oh kruik (Oh flens, oh roos, oh poes, oh jet)Oh klit, oh snor, oh plons, oh fuik (Oh sluis, oh pomp, oh lurk, oh kets)Oh dons, oh kluit, oh lonk, oh tuit (Oh schelp, oh schee, oh poel, oh zee)Oh in, oh uit, oh uit (Oh zacht, oh zout, oh zoet, oh wee)Kut, oh snee, oh pruim, oh spleet (Oh dons, oh kluit, oh lonk, oh tuit) (refr.)Oh gleuf, oh naad (Oh in, oh uit, oh in, oh uit)Oh gat, oh dot, oh doos, oh meuk (Oh..)Oh muts, oh klier, oh bef, oh prut (Oh vat, oh val, oh toef, oh zalf)Klem, kluif, spons, kruik (Oh vloek, troost, kuil, graf)Kut, snee, plons, fuik (Hals, fles, vaas, kat)Oh dons, oh kluit, oh lonk (Mond, wond, jaap, kwel)(Klem kluif spons kruik)