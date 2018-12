Echte Paus zetelt in Kansas

Een inwoner van Kansas heeft verklaard dat hij de echte paus is. David Bowden uit Topia, Kansas, protesteert tegen de hele wereld dat de zogenaamd echte paus Franciscus en andere aanbidders niets nuttigs voor de wereld brengen, ze zaaien alleen duisternis en misleiding. En vermoedelijk wordt David geroepen om mensen te helpen.Van kinds af aan was deze Amerikaan geïnteresseerd in religie. Vele jaren geleden begreep hij duidelijk dat de katholieke kerk werd geregeerd door bedriegers, wiens enige doel was om meer geld uit de mensen te persen. In 1990 werd hij in zijn geboortestad tot paus gekozen. Sindsdien organiseert hij massale gebeden en zijn eigen Goddelijke dienst op de kruisweg.De afgelopen 28 jaar is de zelfbenoemde paus de spirituele leider van 1,25 miljard katholieken. Hij creëerde zelfs zijn eigen site, The Vatican in Exile, en speelde in een autobiografische film. Helaas reageren niet alle mensen gelaten op het werk van de 'echte' paus. Sommigen bedreigen deze man openlijk met geweld. Bowden merkt op dat hij niemand tegen iemand opzet, de Heer zelf zal over iedereen oordelen.Nu heeft de man 60 volgers. Tot nu toe heeft de paus geen eigen kerk, waar hij mensen kan helpen. De man werkt in verschillende banen om de gewenste tempel te kunnen bouwen.