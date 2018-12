Stadskikkers zijn sexyer dan boskikkers

NOORD-HOLLAND - Mannetjeskikkers in steden zijn aantrekkelijker voor vrouwtjes dan de mannetjes in bossen omdat ze een complexere lokroep hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.De studie is gepubliceerd in Nature Ecology and Evolution. Het onderzoek is een samenwerking tussen biologen en ecologen van de Amsterdamse Universiteit en wetenschappers uit de VS en Panama.Ze ontdekten dat stadsmannetjes vaker en met een grotere complexiteit roepen dan hun soortgenoten in het bos. De onderzoekers speelden daarna de stads- en bosroepen af ​​voor vrouwelijke kikkers in het lab, waarbij ze ontdekten dat driekwart van de vrouwtjes zich meer aangetrokken voelde tot de complexere stadslokroep. Ook ontdekten de onderzoekers dat kikkers in stedelijke gebieden opvallender roepen omdat zij minder hoeven te vrezen voor roofdieren dan kikkers in een natuurlijk habitat.Een afspeelexperiment in het veld toonde vervolgens aan dat een kikker in de stad minder hoeft te vrezen van roofzuchtige vleermuizen en parasitaire muggen maar dat hij wel harder moet werken om vrouwtjes aan te trekken. De studie werd uitgevoerd onder leiding van evolutiebiologen Wouter Halfwerk en Jacintha Ellers van de VU.Wat vind jij sexyer? De lokroep van de stadskikker of de lokroep van de boskikker ? Beluister de fragmenten en oordeel zelf.