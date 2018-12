Hond wacht wekenlang op baasje bij door bosbranden verwoeste woning

Een hond die de bosbranden in Californië overleefde, heeft bijna een maand lang op zijn baasje gewacht. Op 8 november sloeg zijn baasje op de vlucht en al die tijd wachtte hond Madison voor de resten van de afgebrande woning.Een medewerkster van de dierenbescherming, Shayla Sullivan, had de hond op verzoek van het baasje geregeld eten en drinken gegeven. Sullivan trof Madison een paar keer aan op het terrein, maar het beestje was wantrouwend en bleef al die tijd op afstand.Bijzondere ontmoetingHet baasje, Andrea Gaylord, mocht afgelopen woensdag eindelijk weer het terrein op en zag haar hond toen weer voor het eerst. "Ik kan me geen betere hond wensen", zei ze tegen persbureau AP. "Hij is zo loyaal. Al die tijd is hij hier in slechte omstandigheden blijven wachten."Sullivan hielp ook mee naar de zoektocht van Madisons broer Miguel. Ze vond hem bij een opvangcentrum 135 kilometer verderop. Samen met Miguel ging Gaylord vervolgens naar haar afgebrande woning toe, waarop Madison vrijwel meteen aan kwam lopen.