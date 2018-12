Nonnen drukken half miljoen dollar achterover om te gokken

Twee nonnen van een katholieke school in Californië hebben ruim 500.000 dollar verduisterd. Een deel van het geld hebben ze vermoedelijk uitgegeven aan gokken in casino's en aan vakanties.



Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender CBS. Ouders van schoolkinderen van de St. James Catholic School vertelden ze dat er weinig geld was en dat de school moest bezuinigen.



Volgens bankafschriften gingen de twee nonnen in elk geval al tien jaar op deze manier te werk. Veel van het geld was afkomstig van donaties. Alleen gepinde transacties konden worden achterhaald, maar mogelijk is er ook contant geld verdonkeremaand.



De nonnen hebben spijt betuigd en de school heeft besloten de nonnen niet strafrechtelijk te laten vervolgen. Een van de nonnen was de directeur van de school, de andere gaf er les. Allebei zijn ze inmiddels met pensioen.

Reacties

10-12-2018 15:19:17 Mamsie

Allebei zijn ze inmiddels met pensioen.



Dus allebei op non-aktief. Stelletje rotwijven!



10-12-2018 16:42:22 stora

@Mamsie , je hebt ook paters die op een non actief zijn. Die waren op zoek naar de Heilige Graal. Maar dat zal wel niet bij dit artikel horen

