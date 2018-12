Roze schip vaart naar Antwerpse haven

Eind december kunnen bootspotters opnieuw hun verrekijkers en fototoestellen bovenhalen want dan komt voor de eerste keer een schip van de nieuwe rederij ONE naar Antwerpen. Opvallend: de schepen zijn volledig in het roze geschilderd. De kleur, magenta, zou verwijzen naar de kleur van de Japanse kerselaar. ONE staat voor Ocean Network Express en is ontstaan uit de samenvoeging van de containeractiviteiten van drie Japanse rederijen. Daarom staat op de flank van het schip de tekst We Are One. Het roze containerschip zal op 28 december aankomen en te zien zijn in de bocht van Bath. Het aantal schepen van de nieuwe rederij kan je nog op twee handen tellen dus het is best uitzonderlijk dat het schip te zien zal zijn.Het exacte uur van aankomst is moeilijk te voorspellen. Wie het schip wil zien, bekijkt best de website www.marinetraffic.com om de vaarroute van het schip te volgen. Bij winterweer kan het roze schip ook vertraging oplopen.