Nigeriaanse president Buhari: Ik ben geen kloon

"Ik kan jullie verzekeren dat ik het echt ben." De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari voelde zich tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de klimaattop in Polen genoodzaakt om een opmerkelijk gerucht te ontkrachten: hij zou gekloond zijn.Vorig jaar lag Buhari enkele maanden in een ziekenhuis in Londen. Waarvoor hij werd behandeld is niet bekend, maar de geruchtenmolen in Nigeria kwam flink op gang. Toen Buhari weer in het openbaar verscheen, vond een enkeling dat hij niet meer zichzelf was.Inmiddels circuleren er al meer dan een jaar geruchten op sociale media dat Buhari niet meer in leven is. Zijn plaats zou ingenomen zijn door een dubbelganger. Volgens sommigen gaat het zelfs om een kloon.Maar dat gerucht ontkende hij dus.Tot nu toe gaf de president er geen aandacht aan, maar vorige maand sloten een paar hooggeplaatste Nigerianen zich ook aan bij de claim dat hij dood is. Een voormalig minister zei dat Buhari is vervangen door een man uit Sudan die Jubril heet.Complete onzin, zegt Buhari nu. "Ik vier later deze maand mijn 76ste verjaardag en het gaat nog steeds goed." Op Twitter schrijft de president dat hij wel snapt waar de geruchten vandaan komen. "Toen ik op een medische vakantie was vorig jaar, hoopten een heleboel mensen dat ik dood was."