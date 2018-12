Vrouwen slapen beter met hond in bed

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vrouwen beter slapen met hun hond, dan met een kat of partner. Vrouwen zouden zich met de hond naast zich veiliger en comfortabeler voelen.



In het onderzoek staat dat dat slapende honden en katten invloed hebben op het slaapgedrag van hun baasje. 962 vrouwen in de Verenigde Staten zijn hierover ondervraagd. Ook mannen zijn benaderd, maar de onderzoekers kregen van hen te weinig reacties.



Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers met ten minste één hond het bed deelt. 31 procent doet dat met een kat en 57 procent met een partner. En wat blijkt? Vrouwen die het bed delen met hun hond, slapen het lekkerst.



Nienke Endenburg is gespecialiseerd in de relaties tussen mens en dier en begrijpt dat honden een positieve werking hebben op het slaapgedrag van vrouwen. "Als je samen met je partner slaapt en het gaat even niet zo goed tussen jullie, dan slaap je slecht. Een hond accepteert je zoals je bent", zegt ze tegen Editie NL.



Volgens de hoogleraar slapen mensen minderen goed met katten, omdat dat zelfstandigere dieren zijn. "Ze doen meer hun eigen ding. Een kat wil bijvoorbeeld niet de hele nacht blijven liggen of niet onder de deken slapen."

Maar om hem daarom als sexpartner bedpartner te nemen gaat me een héél eind te ver.

In het interview verklaarde een dame dat er eerst nog geknuffeld ( ) wordt, en daar word ik toch een klein beetje misselijk bij. Ik kan me voorstellen dat je van je hond houdt.Maar om hem daarom alsbedpartner te nemen gaat me een héél eind te ver.In het interview verklaarde een dame dat er eerst nog geknuffeld () wordt, en daar word ik toch een klein beetje misselijk bij.

@Mamsie : Het artikel komt wat gechargeerd over, er zijn hele legioenen die hun honden in bed laten slapen. Ik overigens niet, maar vanuit een simpele reden: Wij, (Wan en ik), willen graag het bed voor onszelf hebben

