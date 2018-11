Dronken vrouw spuugt mond vol bloed in gezicht agent

Een 19-jarige vrouw uit Zutphen heeft zaterdagnacht een agent in zijn gezicht gespuugd. De vrouw was vermoedelijk zwaar onder invloed van drank, meldt de politie. Ze is aangehouden.



De vrouw had ruzie met een portier van een uitgaansgelegenheid in Doetinchem. De politie probeerde tussenbeide te komen, maar daar werd de situatie niet bepaald beter op.



De vrouw keerde zich ook tegen de politie en viel hen aan. Daarbij spuugde ze 'haar mond vol bloed' in het gezicht van een agent, schrijft de politie op Facebook.



De vrouw is aangehouden en in de cel gezet. Vermoedelijk was ze zwaar onder invloed van drank.

Reacties

26-11-2018 12:09:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.059

OTindex: 29.872



moet je ook maar net bij je hebben een mond vol bloed....moet je ook maar net bij je hebben

26-11-2018 12:09:36 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.396

OTindex: 189

S @botte_bijl: Volgens mij hebben we die allemaal, altijd bij ons?

26-11-2018 12:10:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.059

OTindex: 29.872

@DrZiggy :

meestal zit dat bloed niet zo los in de mond dat men het in iemands gezicht kan spugen meestal zit dat bloed niet zo los in de mond dat men het in iemands gezicht kan spugen

26-11-2018 12:47:35 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.334

OTindex: 7.525

waarschijnlijk niet. En dan de volgende ochtend wakker worden met een grote kater, in een politiecel en geen weet wat je gedaan hebt. Totdat je de agent in kwestie ziet. Ik zou dan een enorme schaamtegevoel hebben, maar zij...waarschijnlijk niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: