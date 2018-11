Spaanse moeder en dochter door koppel eigen honden verscheurd

Een Spaanse moeder en haar 41-jarige dochter zijn om het leven gekomen, nadat ze op de binnenplaats van een woning zijn verscheurd door hun eigen honden. Beide vrouwen werden 's middags door hun echtgenoten gevonden.De aanval door de twee honden, beiden Bordeauxdogs die niet per se als gevaarlijk bekendstaan, vond plaats omstreeks half twee in het plaatsje Colmenar de la Oreja, ten zuiden van Madrid. De dieren behoorden toe aan de 57-jarige moeder, weten Spaanse media.Bij thuiskomst troffen de echtgenoten de twee vrouwen levenloos aan op de patio. Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer doen dan het overlijden van moeder en dochter vaststellen. Moeder en dochter zaten onder de hondenbeten.De Spaanse politie onderzoekt nu wat er precies gebeurd is en waarom de honden zich tegen de vrouwen hebben gekeerd. De beide echtgenoten krijgen psychische hulp. De honden zijn in beslag genomen. De rechtbank beslist later over het lot van de dieren.