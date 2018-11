Boer in onderbroek achter boeven aan

Boer Ard van der Weele uit Lelystad heeft de politie geholpen met het vangen van vier boeven. Midden in de nacht schrok hij wakker toen het viertal probeerde zijn eierstalletje voor zijn huis open te breken. Hij zette de achtervolging in, met alleen een onderbroek aan.



"Ik schrok wakker omdat ze zoveel lawaai maakten. Ik keek op de beveiligingscamera's en die stonden allemaal uit. Toen wist ik hoe laat het was." In het donker liep Van der Weele zachtjes naar zijn auto die achter het huis stond. "Op het moment dat ik de auto startte toen schrokken ze en renden heel hard weg." De vluchtauto stond honderd meter verderop dus moesten de boeven eerst nog een stukje rennen. "Hierdoor had ik veel tijd om op ze in te lopen en toen ben ik de politie gaan bellen."



De politie heeft actief gereageerd op de oproep. "Ze zijn uiteindelijk met drie auto's uitgerukt en hebben de dieven in een soort fuik gereden in Lelystad". Daardoor konden ze allevier aangehouden worden. "Ik heb toen nog tegen de politie gezegd dat ze bij mij hadden gestolen. Maar ik wilde de auto niet uitstappen omdat ik niet zoveel aan had. De politie verdient echt een pluim in dit verhaal, ze hebben heel snel gehandeld."



Vaker diefstal bij stalletjes

Er vinden vaker diefstallen plaats bij stalletjes in de provincie. Van der Weele vindt het erg belangrijk dat er nu een signaal afgegeven wordt dat dit echt niet ongestraft kan. "Ze zijn gewaarschuwd voor de volgende keer en ik hoop dat andere boeren ook op deze manier diefstal tegengaan. Dit mag zeker niet ongestraft blijven."

Reacties

20-11-2018 16:36:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.973

OTindex: 66.491

Dat zal een koud kunstje geweest zijn!

20-11-2018 16:47:41 stora

Stamgast



WMRindex: 12.945

OTindex: 1.498

@Mamsie , hij moest wel want zijn eieren waren gestolen.

20-11-2018 17:09:27 stora

Stamgast



WMRindex: 12.945

OTindex: 1.498



Ik denk dat hij op een armlengte afstand achter die dieven aanliep.



Laatste edit 20-11-2018 17:10 @Mamsie , nee, ze zaten in een stalletje.Ik denk dat hij op een armlengte afstand achter die dieven aanliep.

20-11-2018 17:17:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.973

OTindex: 66.491

@stora : o, dus niet netjes verpakt in een zakje? Ja, dat is riskant, ja toch!

20-11-2018 17:20:35 stora

Stamgast



WMRindex: 12.945

OTindex: 1.498

@Mamsie , niet slim om je eieren los te laten slingeren. Dat trekt gauwdieven aan.

