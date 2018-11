Boos sinterklaasgedicht op fout geparkeerde auto in Haarlem

HAARLEM - Een onjuist geparkeerde auto kan bij velen ergenis oproepen. Dat deed het zondagmiddag ook bij een Haarlemmer, die zo gepikeerd was toen hij bij de Bakenesserkerk een verkeerde gestalde bolide zag, dat 'ie besloot een briefje te schrijven. Maar geheel in lijn met de sinterklaasintocht in de stad, gebeurde dat wel in de vorm van een gedicht.De aanhef van de vermaning begint dan ook met 'Madrid, 18 november 2018'. "Beste Aso", luidt de eerste regel. "Niet de Piet maar wel de Sint, laat even weten wat hij hier van vind."Want, zo gaat de boze automobilist verder: "Je patserbak op deze manier parkeren, is over het algemeen niet wat mensen bij rijles leren. Parkeer je ijzeren paard voortaan in een vak, dan hoef je 5 december niet mee in de zak."Amy Gozeling-Marselje spotte het opvallende briefje toen ze na de intocht van de Sint terugkwam bij de parkeerplaats. "Wij moesten er hard om lachen", vertelt ze aan NH Nieuws. De foutparkeerder heeft overigens nog niet gereageerd op het briefje, want de auto zou op het moment van schrijven nog steeds op dezelfde plek staan.