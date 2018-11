IJsland gaat pizza Hawaii niet verbieden

De IJslandse president Gudni Johannesson is geen fan van pizza met ananas. Sterker nog; vorig jaar pleitte hij voor een landelijk verbod op deze tropische vrucht in combinatie met pizza.



Toch bleken zijn woorden iets te voorbarig te zijn geweest. Johannesson geeft nu toe dat deze uitspraak niet al te serieus genomen moet worden en dat hij te ver ging.



De president van de noordelijke eilandstaat veroorzaakte een rel met deze uitspraken in februari 2017 toen hij een middelbare school in Canada bezocht. Johannesson beantwoordde toen vragen van de scholieren, een van hen vroeg wat hij van pizza Hawaii vond. Hierop antwoordde hij dat hij een groot tegenstander was van de zoete vruchten als beleg en dat hij het graag zou verbieden.



Dit klinkt als een grapje, maar werd wel degelijk serieus genomen. De uitspraak ging het hele internet over en er kwam een internationaal debat op gang of de Hawaiiaanse pizza, die overigens helemaal niet uit Hawaii maar uit Canada komt, wel een volwaardige pizza was.



„Ik liet me een beetje gaan vanuit mijn positie als president," geeft Johannesson toe tijdens een interview bij As It Happens. „Ik ben te ver gegaan met deze uitspraak."



Niet alleen de tegenstanders van pizza Hawaii lieten zich horen, de variant had ook bekende fans. Niemand minder dan de Canadse premier Justin Trudeau nam het voor de pizza op. Via Twitter liet hij weten lid te zijn van #teampinapple, hij noemde het een „een heerlijke culinaire creatie uit Zuidwest Ontario".



Ook de geestelijk vader van de ananaspizza Sam Panopoulos reageerde op de woorden van de IJslandse president. De 83-jarige pizzabakker, die vorig jaar overleed, zei in 2017 dat het Scandinavische staatshoofd beter moest weten en dat hij een stuk meer ervaring had in het maken van pizza dan Johannesson.



Het debat werd zo verhit en breed opgepakt dat Johannesson zijn woorden moest terugnemen en dat hij nooit echt zijn presidentiële bevoegdheid had willen gebruiken om IJsland het eerste land ter wereld te maken met een verbod op pizza Hawaii. „Ik hou zelf inderdaad niet van ananas op pizza, maar het is een vorm van individuele vrijheid om zelf te bepalen wat je erop wil. Dat is belangrijker." Hij liet hierbij optekenen dat hij zelf houdt van zeevruchten en vis als topping.

Reacties

17-11-2018 19:39:31 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.418

OTindex: 16.328

Waar je je al niet druk over kunt maken. Vind zelf zoet spul op een pizza ook niet lekker.

17-11-2018 21:38:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.951

OTindex: 66.433



Ik heb daarstraks ook een pizza gemaakt en daar gingen 4 schijven ananas op. Bovenop een plak salami. Hemels! @BatFish : Juist heerlijk, dat contrast tussen de hartige pizza en dan die zoete ananas erop.Ik heb daarstraks ook een pizza gemaakt en daar gingen 4 schijven ananas op. Bovenop een plak salami. Hemels!

17-11-2018 21:49:36 Noepetote

Senior lid

WMRindex: 644

OTindex: 162

@BatFish :

Waar je je al niet druk over kunt maken. QuoteWaar je je al niet druk over kunt maken.





Het doet me denken aan Het doet me denken aan dit artikel!

17-11-2018 22:19:15 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.418

OTindex: 16.328

@Noepetote : Hihihi ja, maar dit kan ik me een beetje voorstellen. Ik heb er zelf gelukkig geen last van - ik vind koriander heerlijk, maar hoe je koriander proeft schijnt sterk genetisch bepaald te zijn. De oude Nederlandse naam voor koriander is zeepkruid. Voor sommige mensen proeft koriander heel sterk naar zeep. Ik kan me voorstellen dat je dat goor vindt over je eten. Al gaat het ook daar te ver om het gebruik er van te verbieden. Een pizza Hawaii hoef je niet te bestellen en je weet wat er in zit, echter, bij veel gerechten weet je niet van te voren of er koriander in zit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: