Stewardess zet klagende passagier naast getekend raam

Een klagende passagier eiste midden tijdens een vlucht om aan een raampje te zitten. Een bijdehande stewardess bedacht vliegensvlug een oplossing.In een vliegtuig zitten kan soms een vervelende ervaring zijn. Medepassagiers die onredelijk veeleisend zijn en de crew constant lastig vallen, zijn een bron van irritatie. Bovendien worden stewardessen verondersteld altijd hun glimlach te bewaren, en de al dan niet vervelende passagiers vriendelijk te woord te staan. Het kan echter zelfs stewardessen soms te veel worden. Dit overkwam een airhostess nadat een passagier herhaaldelijk klaagde over z'n zitplaats, die geen uitzicht gaf door een raam. De niet bij naam genoemde man vroeg om naar een andere rij te mogen verschuiven, maar er waren geen beschikbare plaatsen meer, waarop de man luidkeels zijn frustratie ventileerde. Toen de cabin crew hun ronde deed om te vragen of de mensen iets willen drinken, en de man in kwestie "ik wil graag een raam" uitflapte, was voor de stewardess de maat vol. Ze liep even weg, maar kwam snel weer terug met een stukje papier. Ze plakte het papier direct op de wand naast de man. Bij nadere inspectie bleek het een tekening te zijn van een raampje met uitzicht op twee wolkjes en zee. Een Japanese twitteraar die het hele ding zag gebeuren postte een foto van de tekening met het verhaal erbij geschreven. Het ging snel viraal en werd sindsdien al meer 15.000 keer geliket.