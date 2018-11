Zweden verbiedt koppel om zoon 'Ford' te noemen

Een Canadees-Zweeds koppel mag van Zweden hun zoon niet 'Ford' noemen. De naam zou te veel op een achternaam lijken, is de officiële verklaring. Door de beslissing krijgt het kind voorlopig geen paspoort en kan het gezin niet naar hun Canadese familie reizen.



De Canadese Joeseph Kendrick en zijn Zweedse vrouw Ingrid Bergstrom-Kendrick bevinden zich midden in een gerechtelijke strijd met de Zweedse staat. Het koppel wil heel graag hun zoon Ford noemen, maar dat is al twee keer geweigerd door de officiële instanties. De ouders slepen de zaak nu voor de hoogste administratieve rechtbank van het land, die de aanvraag opnieuw zal beoordelen.



De ambtenaren baseren zich voor hun weigering op wetgeving die in 2016 nog werd aangepast. Daarin staat dat een naam niet toegekend kan worden als het misleidend is, voor sociaal isolement of ongemak kunnen zorgen of lijkt op geregistreerde naam van een product of bedrijf. Namen mogen ook geen extreme spelling bevatten of lijken op een achternaam. Het is dat laatste kenmerk dat de officiële instanties gebruiken.



De weigering is niet alleen spijtig voor de zoon, die op officiële documenten met ‘X’ of als ‘de jongen’ wordt beschreven, het heeft ook enkele heel onaangename gevolgen voor de ouders. De familie van Joeseph woont nog in Canada, maar omdat zijn zoon geen naam heeft, kan hij ook geen paspoort krijgen om hen te gaan bezoeken. Toch zijn de ouders hoopvol, want er zijn precendenten als het gaat over namen. Zo werden eerder Metallica, Lego en Google wel goedgekeurd.

Reacties

15-11-2018 09:27:00 Mamsie

Quote:

Zweden verbiedt koppel om zoon 'Ford' te noemen



Nou, dan noemen ze hem toch Mazda. Nou, dan noemen ze hem toch Mazda.

15-11-2018 09:30:49 stora

Als die jongen Ford zal heten dan moeten zijn ouders waarschijnlijk ook wegenbelasting betalen.



Alle Fords die ik ken daar betaalt men wegenbelasting voor.

En na 3 jaar dan elk jaar een apk.





15-11-2018 09:40:16 jero

@Mamsie : @allone : Of Mercedes (het merk is vernoemd naar de dochter van een van de oprichters)

15-11-2018 10:50:38 BatFish

Toch raar, want in het Engels is het weliswaar geen heel gewone, maar toch wel voorkomende naam. Ford Madox Brown was een beroemde Preraphaelite schilder en zijn kleinzoon Ford Madox Ford een bekende Engelse schrijver en dichter.

15-11-2018 10:54:47 venzje

@Mamsie :

Quote:

Zweden verbiedt koppel om zoon 'Ford' te noemen



Nou, dan noemen ze hem toch Mazda. QuoteNou, dan noemen ze hem toch Mazda. Dat kan. Er staat zo te zien nergens dat je kind niet de voornaam van een god mag hebben.

15-11-2018 13:06:47 merlinswit

Overigens deden ze in NL ook moeilijk over doopnamen. Daarom zijn mijn christelijke namen anders dan mijn staats voornamen.



Kunnen ze zoonlief dan niet Fjord noemen? In Denemarken hadden ze ook zo een zaak. Overigens deden ze in NL ook moeilijk over doopnamen. Daarom zijn mijn christelijke namen anders dan mijn staats voornamen.Kunnen ze zoonlief dan niet Fjord noemen?

15-11-2018 15:04:11 Beesie

@omabep : Voor dat je die geroepen hebt voor het eten is het joch al 3 keer de straat uit!

15-11-2018 15:14:47 omabep

@Beesie : En een tongbreuk als hij niet wilde luisteren.

