Dit vraagt prins Charles elke dag van zijn personeel

Als volgende in lijn voor de Britse troon, beschikt prins Charles over een staf die 24/7 te zijner beschikking staat. Ze koken voor hem, maken z'n bed op en kleden hem zelfs elke avond uit. Naar verluidt zouden werknemers hem daarom de nickname 'The Pampered Prince' gegeven hebben.



Maar bij sommige van de eisen die hij stelt, moet men toch serieus de wenkbrauwen fronsen. Volgens Paul Burrell, de voormalige butler en goede vriend van de schielijk overleden prinses Diana, heeft Charles een zeer strikte dagelijke routine die heel wat hulp vereist.



Voormalige butler doet boekje open

In een interview voor de Amazon-serie 'Serving the Royals: Inside the Firm', onthult Burrell heel wat intieme zaken. Zo worden zijn schoenveters elke ochtend plat gestreken, moet de badstop in een bepaalde positie ingebracht worden, en eist hij telkens dezelfde lauwe temperatuur voor z'n dagelijkse bad.



Maar qua absurditeit overtreft z'n vraag omtrent het tanden poetsen moeiteloos de andere taken van zijn staf. Burrell claimt namelijk dat er een medewerker elke ochtend exact één inch (zo'n 2,5 cm) tandpasta uit de tube op de prinselijke borstel moet persen.

