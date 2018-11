Stewardess geeft baby de borst omdat babyvoeding op is

Stewardess Patrisha Organo had dienst op een Philippine Airlines-vlucht toen ze het onmiskenbare geluid van een hongerige baby hoorde. Ze heeft zelf een baby van een paar maanden en raakte door het geluid dus onmiddellijk gealarmeerd. Het was 'een geluid dat ervoor zorgt dat je alles wilt doen om te helpen', schreef ze op Facebook. 'Ik benaderde de moeder en vroeg of alles in orde was.'Huilend vertelde de moeder dat haar baby honger had, maar dat haar babyvoeding op was. Aan boord waren geen potjes babyvoeding. 'Ik dacht bij mezelf: er is maar één ding dat ik kan aanbieden en dat is mijn eigen melk.' Organo zettte een foto op Facebook waarop ze de kleine passagier de borst geeft en de post is viraal gegaan. 'Dank u, Heer voor het geschenk van moedermelk,' schreef Organo.