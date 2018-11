09-11-2018 14:26:00

Laatste edit 09-11-2018 14:32

De man heeft zich al die jaren als "Positiviteitsgoeroe" voorgedaan. Dus hij zou als geen ander in staat moeten zijn om de positieve dingen te zien van het feit dat je als mens nou eenmaal ouder wordt. Je hebt meer levenswijsheid, je wordt misschien wat milder in je oordeel over verschillende dingen, je kinderen kunnen je om raad vragen want je hebt al veel meegemaakt, je hoeft niet meer te werken, dus je kunt je bezig gaan houden met hobbies en noem maar op!Maar deze man is niet positief..Hij gaat mekkeren dat hij zich te oud vindt, zijn leeftijd moet met 20 jaar teruggeschroefd worden en hij gaat zelfs zover dat er een rechter aan te pas moet komen om dat voor hem te regelen.Nou meneer Ratelband, ik hoop echt dat de rechter tegen je zegt: Helaas pindakaas, je bent 68 en geen 48! Deal with it! Tsjakkaaa!!