Kickboksende moeder trapt drie overvallers het huis uit

Inbrekers en overvallers behoren tot het lafste volk van de wereld. Helemaal mooi om te zien dat deze drie overvallers het verkeerde huis hebben uitgekozen. Het huis waar zij hun slag wilden slaan wordt namelijk bewoond door een kickbokser.Vrijdagnacht na de kermis in het Haagse Bezuidenhout klonk de deurbel van de nietsvermoedende Beppie, een tengere alleenstaande moeder met twee kinderen. Echter was het niet de buurman die Beppie verwachtte, maar een volwassen kerel met een bivakmuts en capuchon op. Ze ziet het als haar enige fout die zij die nacht heeft gemaakt. “Het was donker en ik zag niks, ik verwachtte dat het de buurman het zou zijn,” aldus Beppie. Maar tevergeefs.Een man begon aan haar shirt te trekken en zei dat hij naar binnen wou. Ze hield zich stevig vast aan de deurpost en zag al snel twee andere mannen verschijnen met een mes. Ze wist dat ze een flinke klap moest incasseren, maar daardoor wel in staat was om terug te slaan. Snel en hard. “Ik moest iets raken en hard ook” en dat lukte haar ook zeker. Ze gaf een overvaller er flink van langs. Een flinke trap in het kruis en een snoeiharde trap in de milt. Nice job Beppie! Een overvaller kreeg geen lucht meer, waardoor het te heet onder hun voeten werd en ze nog maar één ding konden doen: vluchten. Don’t mess with Beppie.