Twee vrouwen zwanger van zelfde baby

Ashleigh en Bliss Coulter, een lesbisch echtpaar uit Texas, zijn net moeders geworden van Stetson. Wat hun ouderschap zo bijzonder maakt, is dat ze hun kind beide in zich hebben gedragen. Het is voor het eerst dat twee vrouwen zwanger zijn geweest van hetzelfde kind.



Voor dit medische wondertje werd een eitje van Bliss gebruikt, dat in vitro werd bevrucht met sperma van een donor. Daarna werd de bevruchtte cel in een speciaal voor dit doel ontwikkeld containertje geplaatst. Dat droeg Bliss vervolgens vijf dagen in haar vagina. De temperatuur en zuurgraad daar is perfect voor het ontwikkelen van de cel.



Na die vijf dagen werd de embryo uit haar gehaald en geplaatst in de baarmoeder van Ashleigh. Die voldroeg de zwangerschap en kreeg negen maanden later het kind. Dat kwam gezond ter wereld en is nu vijf maanden oud. Beide ouders zijn dolgelukkig met het jochie.



Ze beseften pas later dat ze medische geschiedenis hebben geschreven. Daar was het ze niet om te doen, wel om een kind te krijgen dat daadwerkelijk van beide moeders was. Volgens psychologen helpt het gezamenlijke dragen bij de binding van de moeders met het kind.



In Nederland hebben ongeveer 25.000 kinderen homoseksuele ouders. Veel van deze kinderen zijn geadopteerd, maar er wordt ook gebruik gemaakt van draagouders of kunstmatige inseminatie. Veel landen laten nog steeds geen adoptie toe door homo ouders.



