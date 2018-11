Robotpoes maakt demente bewoners gelukkig

Een robot die eruitziet als een poes. Bij verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam zijn ze er ontzettend blij mee door het positieve effect op mensen met dementie. "We geven nu eerder de poes dan een slaap- of kalmeringsmiddel.""Als de bewoners onrustig of verdrietig zijn, helpt het aaien echt", zegt zorgregisseur Willy Weima. Het verpleeghuis heeft net drie nieuwe robotkatten gekregen. Weima: "Het knuffelen en verzorgen maakt de bewoners hoorbaar en zichtbaar gelukkiger. En dat is zo mooi om te zien!"De poes ziet er niet alleen levensecht uit, maar maakt ook geluid en bewegingen bij aanraking. Weima: "De kat spint, miauwt, knippert met zijn ogen, rolt om, tilt de staart omhoog en een pootje op. Het is écht net echt."Een echte poes werkte niet in verpleeghuis Judith Leysterhof. Weima: "die sprong overal op en in en daar was ook niet iedereen van gediend." Ook allergieën en hygiëne speelden een rol. "Daarom is een robotpoes ideaal. En nee, ik ben niet bang dat ik zelf ook door een robot vervangen ga worden", grinnikt de zorgregisseuse.