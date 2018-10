Pizzaketen maakt heetste pizza ooit speciaal voor Halloween

Halloween nadert met rasse schreden. Je hebt wellicht je outfit al en weet waar je wilt gaan griezelen, maar misschien heb je nog wat inspiratie nodig voor je bibberdiner.



Vrees niet, daarvoor kan je nu terecht bij pizzaketen Morrisons. De keten lanceert namelijk de RIP-pizza om in de sfeer te geraken. Wel oppassen, want de pizza wordt gemaakt met ghost chilli saus en is dus 200 keer heter dan Tabasco of een jalapeño. Ook de kaas is behoorlijk pittig en kreeg de naam "Reaper Chilli Cheddar" mee. Ze wordt namelijk gemaakt van de Carolina Reaper, de heetste peper ter wereld. De peper is maar liefst 300 keer heter dan Tabasco. Tot slot krijg je ook nog wat gekruid rundvlees en jalapeños op je pizza. Smakelijk!

Reacties

29-10-2018 16:36:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.789

OTindex: 66.077

Dat is dus échte horror!

29-10-2018 17:52:17 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.244

OTindex: 56

@Mamsie : ik denk dat echte horror op het laatst komt, DE REKENİNG

29-10-2018 17:53:40 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.602

OTindex: 1.464

@Heusdenaar , of de horror begint pas echt op de wc , waar de vlammen je reet uitvliegen.

29-10-2018 17:55:44 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.244

OTindex: 56

@stora : Weet het niet heb daar geen ervaring mee hou niet van pittig eten.

29-10-2018 19:45:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.940

OTindex: 66.909

@Mamsie :

: Ik ben meer van de subtielere smaken. Quote @Heusdenaar : Ik ben meer van de subtielere smaken. zoals Franse kaas?

