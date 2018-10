Canadese politie waarschuwt bewoners voor overijverige schoonmakers

De Royal Canadian Mountain Police (RCMP), de federale politiedienst van Canada, waarschuwt inwoners van de provincie Nova Scotia dat ze altijd hun deur op slot moeten doen. De oproep volgt na een incident waarbij twee vrouwen per abuis het verkeerde huis schoonmaakten.



De Mounties werden gecontacteerd door een bezorgde buur die twee vrouwen met een stofzuiger en dweil aan het werk zag in het huis van zijn buurman. Nog voor de politie ter plaatse kwam, waren de vrouwen al klaar met hun werk en lieten ze de woning kraaknet achter. De Canadese politie kon achterhalen dat de twee vrouwen per ongeluk het verkeerde huis waren binnengewandeld. Bovendien had de eigenaar van het huis zijn deur opengelaten voor zijn buurman, zodat die zijn hond kon uitlaten. "Dit is goed afgelopen, maar we willen toch bewoners vriendelijk waarschuwen dat ze hun deuren op slot doen", verklaarde een woordvoerder van de Mounties aan Global News.

Reacties

27-10-2018 09:54:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.855

OTindex: 2.982

Arme vrouwen, voor niets gewerkt. Of gaat die man ze alsnog betalen voor zijn schone huis?

27-10-2018 11:21:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.777

OTindex: 66.048

@omabep : Zou wél aardig zijn. Ik zou er ook heel blij mee zijn hoor!

27-10-2018 15:27:10 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.927

OTindex: 143

T S Ik laat mijn deur nu ook open staan... wie komt mijn huis schoon maken?

27-10-2018 16:25:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.259

OTindex: 19.924

@HHWB : Ik wil wel eens langskomen. Maar of je daar blij mee zult zijn? Mijn specialiteit is het uitruimen van de drankkast...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: