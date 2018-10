Baviaantjes imiteren scene uit The Lion King

Een baviaan heeft een iconische scène uit ‘De Leeuwenkoning’ nageaapt in Zimbabwe. Het gaat om een moeder die haar baby in de lucht houdt, net zoals Rafiki Simba vasthield in de film uit 1994. Het leven imiteert dus kunst.Het opmerkelijke tafereel werd vastgelegd door de Israëlische Dafna Ben Nun. Ze maakte de foto terwijl ze op vakantie was in Zimbabwe. Ze was in het land om dieren in het wild te bestuderen. Ben Nun was dan ook verbaasd toen ze zag hoe de twee aapjes de befaamde scène nabootsten.