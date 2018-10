Indiase koppels laten toeristen betalen om huwelijk bij te wonen

Steeds meer Indiërs laten toeristen tegen betaling aanwezig zijn op hun trouwfeest. Zo ze India ten volle ervaren, klinkt het. Via de app Join My Wedding vinden de verloofden en hun mogelijke gasten elkaar en er zijn ook reisbureau’s die trouwpartijen aanbieden.



Indiase koppels die op trouwen staan hebben een manier gevonden om de kosten van hun trouwfeest een beetje te drukken en tegelijkertijd het gebeuren meer ‘showbizz’-glans te geven. Ze laten westerse toeristen tegen betalen gast zijn op hun feest. Zo verwelkomde Surabhi Chauhan, een fundmanager uit Delhi, twee reisbloggers uit Australië op zijn trouw. Carly Stevens en Tim Gower betaalden 200 dollar, of zo’n 174 euro, voor de tweedaagse festiviteiten, meldt CNBC.



De Australiërs vonden het trouwfeest op Join My Wedding. Dat is een app die een overzicht van Indiase trouwfeesten aanbiedt. Het koppel ontmoette de verloofden ook voor het feest. “Zo wisten ze wat er voorzien zou zijn en welke kleren ze moesten aandoen”, vertelt Chauhan. “Het was leuk om ze erbij te hebben. Zo leren we ook mensen van andere landen kennen.”



De trouwsector is India boert heel goed. Trouwfeesten in het land zijn heel extravagant, kleurrijk en uitgebreid en duren meestal meerdere dagen. Elk jaar trouwen er miljoenen koppels, zeker nu de bevolking in India maar blijft toenemen en de middenklasse het steeds beter heeft. De sector is ondertussen al meer dan 34 miljard euro waard en groeit elk jaar met 20%.



Heel wat reisagentschappen proberen dan ook om een graantje mee te pikken. Zo bieden ze op maat gemaakte planningen aan zodat internationale reizigers op hun trip door het land een huwelijk kunnen meepikken. Orsi Parkanyi, een van de oprichters van Join My Wedding, begrijpt de aantrekkingskracht van de feesten. “Je ervaart alle culturele elementen tegelijk en vormt ondertussen ook een betekenisvolle band met de lokale mensen”, klinkt het.

21-10-2018 16:52:31 stora









Slim want de toeristen willen daar toch bij zijn en laat ze er dan maar voor betalen.

En zo wordt de bruiloft niet zo heel duur.

21-10-2018 17:48:21 Mamsie









Nog niet eens zo'n gek idee.

21-10-2018 18:32:52 allone









@stora : toeristen blij, bruidspaar blij @Mamsie : idd, zo snijdt het mes aan twee kantentoeristen blij, bruidspaar blij

