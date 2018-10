Na de glitterende pompoenbillen maakt nu de batmankont het internet gek

Vond je dat je kont nog niet genoeg in de verf werd gezet met een glitterende pompoen? Dan is de Batman-versie misschien wel iets voor jou. Je zal er deze halloween niet omheen kunnen, je kont beschilderen is helemaal trendy.Het Amerikaanse cosmeticabedrijf ‘Gogetglitter’ pakt graag originele wijze uit met hun maquillage. Zo tekenen ze op Instagram de meest bijzondere creaties op modellen. Maar niet alleen het gezicht wordt opgemaakt, ook de billen krijgen veel aandacht. Zo toverden ze al een pompoen op iemands achterste en nu is er ook een Batman-variant. Origineel zijn de kunstwerkjes zeker, maar niet echt geschikt voor normaal herfstweer.