Hoe komt tand in brood van bakker?

Hoe komt een tand van een wild dier in mijn brood terecht? Dat is de vraag die Marie Louise Schipper uit Amsterdam Oost sinds maandag bezighoudt.Ze had de tand bijna doorgeslikt toen ze het brood aan het eten was. 'Ik heb het aan een paar dierenartsen voorgelegd, zij zeggen dat het om een marter-achtige of kat-achtige gaat.'Toch is het nog de vraag of dat klopt. 'Ik ga naar de Universiteit Utrecht en daar hebben ze een wilde dieren-afdeling. Daar mag ik hem laten zien. Het meest romantische is dat het beest door een roggeveld liep en een tand verloor, maar het kan ook dat iemand het bewust in het beslag heeft gedaan.'Schipper heeft het bewuste brood bij een bakker in de buurt gekocht, maar wil niet zeggen om welke bakker het gaat. Ze heeft de eigenaar een e-mail gestuurd, maar hij heeft nog niet gereageerd.