Amerikaanse ambassade stuurt uitnodiging voor Cookie Monster uit

De Amerikaanse ambassade in het Australische Canberra heeft zich moeten verontschuldigen voor een e-mail die het vorige week uitstuurde. Het ging over een uitnodiging voor een vergadering, maar in het bericht stond enkel een Latijnse tekst en een foto van een kat in een pyjama van het Cookie Monster. De opmerkelijke invitatie zou 'een trainingsfout' zijn, aldus de ambassade.



Fans van koekjes en katten moeten op een vergadering bij de Amerikaanse ambassade in Australiƫ zijn. Althans, dat is wat een recente uitnodiging doet uitschijnen. Verschillende mensen op de mailinglijst van de instelling kregen vorige week een opmerkelijke e-mail toegezonden. Daarbij werden ze uitgenodigd voor een meeting, maar de e-mail bestond enkel uit een Latijnse tekst en een foto van kat in een pyjama van het Cookie Monster.



Het is niet duidelijk naar hoeveel mensen de e-mail exact is verstuurd. Maar de afzender was het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken, dus het aantal ontvangers zou wel eens hoog kunnen uitvallen. Desondanks probeerde de persverantwoordelijke voor de ambassade, Gavin Sundwall, de situatie met wat humor te ontmijnen, meldt The Guardian.



'Onze excuses aan al zij die erop hoopten om aanwezig te zijn op het katten-pyjama-feest, maar zo'n evenement valt ver buiten ons kennisgebied', schreef hij in een opvolging twee dagen later. 'De uitnodiging was een trainingsfout die gemaakt werd toen een van onze stafleden het nieuw e-mailplatform voor nieuwsbrieven testte.'

